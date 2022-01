La rivincita di Orietta Berti: "Prima nell’ambiente mi schivavano tutti"

Tutti amano Orietta Berti. Da anni le sue canzoni risuonano nei programmi tv, ma il 2021 per la cantante è stato l'anno della rinascita. La partecipazione a Sanremo, la canzone con Achille Lauro e Fedez le decine e decine di ospitate in Rai e Mediaset, insomma un nuovo successo. Adesso si sta godendo questo ritorno ai riflettori dopo anni in cui la schivavno tutti e lo sta facendo senza remare, proprio come lei stessa cantava "Fin che la barca va lasciala andare, fin che la barca va tu non remare".

Berti si è raccontata in un'intervista al Corriere della Sera e non ha parlato solo dei successi: "C'è stato un periodo in cui nell’ambiente mi schivavano tutti" all'inizio erano in pochi a credere in lei, poi per fortuna ecco che diventa una stella connosicuta a livello nazionale e internazionale.

È molto felice di essere tornata alla ribalta ma "Il successo che arriva a un’età certa non ho il tempo di godermelo fino in fondo, lavoro tutti i giorni, ho registrato spot pubblicitari, faccio tante trasmissioni tv, vado tutte le domeniche da Fazio, per Antonella Clerici sono la coach a The Voice Senior, e poi sono stata all’estero, dove ho girato delle puntate fantastiche con Sandra Milo e Mara Maionchi, il programma si intitola Quelle brave ragazze e sarà su Sky a primavera". Una tabella di marcia serrata che non le lascia molto tempo libero e tra le sue ultime esibizioni una con i Maneskin a Luganocon cui ha pure duettato a Lugano e ha poi confidato al Corriere della Sera che non le dispiacerebbe cantare con loro.

Orietta Berti e il legame con Fabio Fazio

Orietta Berti è ospite fissa di Fabio Fazio e per lui nutre un grande affetto e stima: "La vita regala spesso grandi occasioni: vai a lavorare con una persona che non è tua coetanea, pensi di avere poche cose in comune, eppure scopri che ci vai d’accordo e la pensi allo stesso modo".