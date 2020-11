Ornella Vanoni è guarita: “Sono rinata! Il Covid mi ha lasciata”

Ornella Vanoni è guarita dal Covid. A 19 giorni dall’annuncio che sui social raccontava la sua positività al coronavirus, la cantante 86enne ha condiviso con i follower la gioia per il risultato tanto atteso.

“Sono rinata! Il covid mi ha lasciata”, si legge nel tweet a corredo di una foto che mostra il suo viso seminascosto e anticipa una nuova bella notizia in arrivo su cui, però, non aggiunge altro: “Adesso per chi mi vuole bene, aspettiamo settimana prossima una bellissima notizia!”.

Sono rinata! Il covid mi ha lasciata e adesso per chi mi vuole bene, aspettiamo settimana prossima una bellissima notizia!#ornellavanoni pic.twitter.com/MfB6SWv6pS — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) November 17, 2020

Ornella Vanoni positiva al coronavirus

“Mi ha presa! Sto bene”, aveva fatto sapere lo scorso 28 ottobre Ornella Vanoni postando la foto che la mostrava a letto con il volto nascosto dalle coperte. Gli hashtag #coronavirus #covid-19 concludevano il post subito destinatario degli auguri da parte dei fan che auguravano una pronta guarigione. Su Facebook, poi, Ornella Vanoni aveva aggiunto di essere asintomatica: "Quindi ne uscirò prestissimo", aveva assicurato. E così fortunatamente è stato.