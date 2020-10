Ornella Vanoni positiva al coronavirus

Ornella Vanoni è positiva al coronavirus. La cantante, 86 anni, lo ha annunciato con un post su Twitter: “Mi ha presa! Sto bene”, ha scritto a corredo della foto che la mostra a letto con il volto nascosto dalle coperte. Gli hashtag #coronavirus #covid-19 concludono il post subito destinatario degli auguri da parte dei fan che le stanno augurando una pronta guarigione. Su Facebook, poi, Ornella Vanoni ha aggiunto di essere asintomatica: "Quindi ne uscirò prestissimo", ha scritto.

Ornella Vanoni, l'appello in lacrime: "State a casa o siamo rovinati"

A marzo scorso, nel pieno dell’emergenza sanitaria, Ornella Vanoni era stata tra i personaggi dello spettacolo che si erano pubblicamente esposti per diffondere un appello alla prudenza. “Ho un'età in cui è giusto che non esca perché sono a rischio – spiegava - Ma non lo faccio solo per me, lo faccio per rispetto a tutti gli altri, che possono essere contagiati. Non lo sono, perché sono a casa da 2 settimane, però rispetto le regole".

Il suo pensiero andava a chi era costretto ad andare al lavoro e combatteva senza riserve: "Penso a quei guerrieri che lavorano come soldati, perché siamo in guerra. Dovete stare a casa, anche se è bel tempo. Devono uscire solo quelli che devono andare al supermercato, quelli che devono lavorare e hanno degli obblighi per mantenere viva la città. Gli altri devono stare a casa. Io sono rimasta a Milano, invece di andare via, per stare vicino ai miei, alle persone che amo, invece non posso vedere nessuno".

"Dovete stare a casa, altrimenti questo virus non finirà mai se facciamo gli spiritosi - continuava in lacrime l'artista - Allora staremo a casa per un anno. Non dovete uscire, non dovete correre. Io sono al terzo piano e vado fino al quinto, vi assicuro che è come correre. Vi scongiuro, state a casa. Mi viene da piangere. Vedo gente per strada, a Milano, a Roma, a Napoli, che stanno al sole. Ma siete matti? Ma vi rendete conto cosa succede in questo paese se andiamo avanti così? Siamo rovinati. Dobbiamo essere severi con noi stessi. Vi scongiuro!".