Noemi rompe il silenzio: "Ecco perché mio padre non è più il mio manager"

E' una nuova Noemi quella che vediamo calcare i palchi d'Italia da qualche mese a questa parte. A trentanove anni la cantante romana ha deciso di reinvetarsi attraverso quella che lei stessa definisce una "Metamorfosi", interiore ed esteriore, e che dà il titolo al suo nuovo album e al tour in corso. Una ventata di cambiamento spiegata nell'ultima intervista rilasciata in queste ore: "La mia metamorfosi non è ancora finita - sottolinea - ma sono uscita da una sensazione di torpore: non mi sentivo più dinamica e mi ero ripiegata su me stessa".

La "nuova" Noemi

Come è capitato a molti, tutto nasce dall'introspezione vissuta in occasione del primo lockdown, a marzo 2020. "Da una riflessione personale che mi ha reso più profonda - precisa al Corriere della Sera - perché quando capisci che qualcosa che non va, fa bene fermarsi un attimo". Ed è così che l'artista si è mossa verso la ricerca di un nuovo staff e, quindi, di rinnovate sonorità: "Ero fossilizzata sui miei suoni e avevo bisogno di nuove persone. Così sono andata in cerca di un vibe più contemporaneo e con un vocal coach ho dato nuovi colori alla mia voce".

Chi è il padre di Noemi e perché la cantante ha cambiato manager

Tra i cambiamenti più importanti, quello al vertice. Manager di Noemi non è più infatti il padre Armando Scopelliti, né la sorella Arianna, anch'essa sua agente. Il motivo è presto spiegato. "Collaborare con qualcuno che non è tuo papà permette di avere la giusta distanza perché quella persona può dare consigli in modo più obiettivo - spiega lei - L’affetto e la protezione di un genitore sono bellissimi ma a volte non aiutano. Io avevo bisogno di qualcuno che mi vedesse come una cantante. È stata una scelta che ho fatto per poter evolvere". Una decisione che è stata "assolutamente compresa" dal papà.

Armando è stato al fianco della figlia sin dai suoi esordi ad X Factor, nel 2009. E' stato proprio lui, ex chitarrista, a tramandarle la passione per la musica quando lei era ancora una bambina. La mamma Stefania, invece, è cantante amatoriale oltre che pittrice. Sin da piccola Noemi studia pianoforte e chitarra, stendendo i primi testi fino al primo demo arrivato a 21 anni.