Pago escluso da Sanremo, lo sfogo sui social: "Ci sono abituato alle porte in faccia, scelgono sempre gli stessi"

Ogni anno Sanremo è sinonimo di polemica e l'edizione 2022 è già iniziata con il piede giusto. Sabato sera Amadeus, in uno spazio sul Tg1 ha annunciato i nomi dei 22 big e le reazioni non hanno tardato ad arrivare: alcune sono state più pacate, altre meno (come quella di Francesco Monte contro Ana Mena).

I grandi nomi della musica italiana non mancano (Gianni Morandi, Elisa, Iva Zanicchi, Massimo Ranieri, Emma, Mahmood e Blanco), ma alcuni sono rimasti fuori e la delusione è molta, tra di loro, gli esclusi, c'è Pago, nome d'arte di Pacifico Settembre, che sui social ha lanciato un messaggio al Festival.

Pago e la delusione dell'essere stato escluso da Sanremo 2022

Il cantante di Parlo di Te credeva molto nella possibilità di partecipare nel 2022 al Festival della Canzone, ma così non è stato e rispondendo alla domanda di un fan su Instagram ha scritto:

"Non sono triste, purtroppo o per fortuna ci sono abituato alle porte in faccia. Certo è che non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti. Molti sì son sempre gli stessi, proprio come i no”.

Una critica non proprio velata che arriva dritta al punto. Pago sperava di partecipare al Festival già nel 2021, come aveva confidato a Casa Chi "È il sogno della mia vita". Non resta che dire a Pago in bocca al lupo per il 2022.