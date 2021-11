Pamela Prati festeggia i suoi 63 anni con "Extasy", il video girato al Piper Club di Roma

Pamela Prati compie oggi 63 anni e per l'occasione si è concessa un nuovo singolo come regalo di compleanno. “Extasy” il titolo del brano dance dal sapore anni Ottanta, con il quale la showgirl festeggia anche i suoi 40 anni di carriera. Il singolo sarà presentato dal vivo questa sera al "Muccassassina", iconico locale LGBT di Roma.

Sexy Pamela

Il video del singolo è stato invece girato in un altro storico locale della capitale, il Piper Club protagonista degli anni più importanti della disco music in Italia. Pamela arriva in limousine tra applausi scroscianti, mentre un uomo annuncia il suo ingresso in scena citando Pose, serie Netflix prodotta da Ryan Murphy. A questo punto parte il brano-tributo alla dance per eccellenza, dichiaratamente ispirato dalle sonorità di Diana Ross e Donna Summer. Le immagini mostrano Pamela sul palco del Piper, alternandole ad una sexy Prati tra le lenzuola di un letto sfatto, tra parrucche, collane di perle e succinti abiti.

"Ho voluto fortemente far uscire “Extasy” il giorno del mio compleanno perché è un brano che racconta la femminilità, la passione e la forza di noi donne", ha commentato Pamela. "Extasy è una fragranza esotica, è un movimento sensuale, è tutto quello che inebria chi abbiamo davanti e che ci rende uniche. Quando sono entrata nel mitico Piper per girare il video, mi sono tornate subito in mente quelle indimenticabili serate di quando, appena arrivata a Roma e ventenne, ballavo tutte le hit dance senza sosta".