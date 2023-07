Paolo Meneguzzi spara a zero su J-Ax: "Pappone attaccato ai ragazzini, non sapete cantare"

Volano stracci tra Paolo Meneguzzi e J-Ax. Il rapper milanese aveva risposto piccato alle critiche del collega su "Disco Paradise" - la hit estiva firmata con Fedez e Annalisa - definendolo "la versione ordinata su Wish di Tiziano (Ferro, ndr)". "Non c'è niente di più triste dei cantanti falliti che danno la colpa al 'pubblico che oggi non capisce più un ca**o'" aveva scritto ancora il leader degli Articolo 31.

Poche ore dopo arriva la replica di Meneguzzi, che stavolta ci va giù ancora più pesante: "Caro J-Ax, ma chi verrebbe dietro a te (voi) se non seguissi il sistema che hai sempre criticato? Fai il portavoce che il sistema è marcio, che rinneghi Sanremo, The Voice e poi fai le pubblicità del 'panettone' - scrive sul suo profilo Facebook - Parli di papponi ma fai il pappone che sta attaccato ai ragazzini per non cadere nell'oblio che probabilmente tanto ti spaventa e per fare i fighi ci urlate ancora 'legalizzala'. Ma anche basta".

Il cantautore poi risponde alla provocazione sulla popolarità, non più quella di anni fa: "Io ho una scuola artistica, produco film, dischi di ragazzi e ho una famiglia. Questa è la mia musica. Non ho il successo di prima? Pazienza. Io credo negli ideali e tu nelle canne. Io ero una realtà pop in America Latina nel 1996 (Tiziano credo avesse 16 anni...). Faccio un plauso alla tua ignoranza che si allinea a quello che proponete - si legge ancora - e a quella di molti superficiali che fuori dall'Italia non sanno andarci. Perché ti ricordo che a qualche chilometro dalla frontiera italiana tu musicalmente non sei nessuno".

Nelle parole di Meneguzzi finisce indirettamente anche Fedez (che però non nomina mai): "Ma torniamo a 'Disco paradise' targata 2023, canzone che poteva uscire anche nel 1974! Fate i duri con i tatuaggi dei dragoni e mi cantate le bolle di sapone? Non lo trovate un po' trash e un testo un tanto non credibile per l'età che avete? C'è proprio bisogno di dire 'alza il finestrino' e scomodare Battisti? Non sapete cantare, ma gridate - incalza - parlate e storpiate linguaggi nel microfono con volgarità, parolacce e messaggi nelle canzoni veramente discutibili o incomprensibili! Ripeto, ce n'è veramente bisogno?". Il cantante infine ricorda l'importanza del pop e dei suoi messaggi: "Quale cavolo è il vostro messaggio? - conclude - A me pare solo che il messaggio sia 'dai facciamo soldi'. Creiamo un sistema costruendo standard di scarsa qualità, perché è più facile; perché la qualità è molto più difficile da sostenere. Forse la qualità te la sei dimenticata o perché meglio attaccarsi al treno del trash o di chi ha i follower? Attento, non ho parlato di fan, ma di follower". Colpiti. Vedremo se anche affondati.