È morto Peppino Gagliardi, protagonista della musica napoletana

È morto a 83 anni, a Roma, il musicista e cantautore napoletano Peppino Gagliardi. A darne la notizia, con un post sui social, l'amico musicista Gianni Aterrano. Nato nel quartiere Vasto del capoluogo partenopeo, il 25 maggio del 1940, Gagliardi divenne un simbolo di Napoli conosciuto in tutto il mondo.

L'apice della carriera negli anni Settanta, con brani come "Settembre", "Gocce di Mare" e "Ti amo così", ancora oggi dei classici. Di lui si contano anche 5 partecipazioni al Festival di Sanremo, con due secondi posti.Numerosi anche i riconoscimenti internazionali raccolti nel corso della sua lunga carriera.

La notizia della sua morte ha subito fatto il giro del web e in tanti gli stanno rendendo omaggio in queste ore. "Muore Peppino Gagliardi. Mondo della musica inchiniamoci a chi ha costruito la storia. Settembre poi verrà ma senza sole, una delle tue stupende canzoni. Napoli perde un altro pezzo", si legge in un post.