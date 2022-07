"Xdono di Tiziano Ferro è copiata", la rivelazione a 21 anni dal debutto del brano

Xdono di Tiziano Ferro è copiata. Il brano di cui tutti i nati negli anni '90 conoscono le parole a memoria, e che ha lanciato il cantante di Latina nel mondo della musica nel 2001, non è altro che una copia di un'altra canzone. A fare questa inaspettata rivelazione è stato Michele Canova, l'ex produttore di Ferro in un'intervista a Rolling Stone dove svela che, ventuno anni fa, quando Tiziano era un giovanissimo e aspirante cantante, ha letteralmente copiato la base di una canzone di R.Kelly, Did You Ever Think, per creare quello che sarebbe diventato uno dei più grandi successi di Tiziano e il brano che l'avrebbe reso noto a tutta Italia.

"Xdono è presa da un pezzo di R.Kelly", dichiara Canova durante l'intervista,"Io avevo capito come copiare il suono che da sempre piaceva a lui, un certo tipo di r&b e il gioco funzionò" e aggiunge, poi, che lui e Tiziano, mentre erano in studio bel 21 anni fa, si dissero, guardandosi faccia a faccia: "Facciamo la marachella?" e la risposta fu "Sì, facciamola".

Così, Canova e Tiziano decisero di comune accordo di risuonare la base di Did You Ever Think per non commettere un effettivo "plagio" e lo fecero non immaginando che Xdono sarebbe diventato un brano così "grosso" e che qualcuno se ne sarebbe potuto accorgere. Così non fu perché quella canzone fu un successo incredibile in Italia e non passò molto tempo prima che la lettera dei legali di R.Kelly giunse sulla scrivania di Canova. "Eh, ci hanno beccato" si dissero a quel punto Tiziano e Michele ma, poi, a livello legale non poterono fargli nulla perché le note erano state risuonate.

Qui il video di Xdono di Tiziano Ferro

Qui il video di Did YOu Ever Think di R.Kelly

Per ora Tiziano Ferro, che da diversi anni abita a Los Angeles con suo marito Victor, non ha commentato la notizia, appena venuta a galla. Ferro, dopotutto è da poco diventato papà tramite maternità surrogata di Margherita e Andres ed è impegnato a gestire il recente problema avuto con il fisco in Italia che gli ha pignorato 9 milioni di euro.