"Petra Magoni ha rifiutato di fare il tampone": il concerto salta e scoppia la polemica

La cantante Petra Magoni avrebbe dovuto esibirsi in un concerto a Capannori, in provincia di Lucca, venerdì 6 agosto, nell’ambito della rassegna 'Stanno tutti bene', festival di Gragnano. All’ultimo momento, però, l’evento però è stato annullato a causa del rifiuto di un tampone che l’artista avrebbe opposto, come raccontato dalla pagina social dell’organizzazione. L’annuncio ha scatenato una serie di polemiche e reciproche accuse tra organizzatori e cantante.

L’annuncio dell’annullamento del concerto

"Stasera non ci sarà il concerto di Musica Nuda. Chiediamo scusa al nostro pubblico ma chi ci segue dal 2020 lo sa: la nostra linea è da sempre la responsabilità nei confronti di una comunità che cerca da due anni di ripartire", ha esordito il comunicato pubblicato sulla pagina social di Stanno Tutti Bene Festival: "Il mondo dello spettacolo necessita di un forte sostegno e noi siamo dalla parte degli artisti. A fronte di una comunicazione chiara e netta sulla necessità di avere una dimostrazione di negatività al virus conforme alle direttive del sistema sanitario nazionale, ci è stato comunicato un rifiuto da parte dell'artista Petra Magoni di seguire la direttiva di comportamento definita da Stanno Tutti Bene che FA riferimento alle indicazioni del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105. Rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti di quanti - operatori del mondo dello spettacolo, volontari - lavorano da mesi per rendere possibile questo spazio di condivisione. Ecco perché non potremo ascoltare un concerto a cui tenevamo molto".

La replica della cantante

Diversa la versione dei fatti di Petra Magoni: "Il tampone prima del concerto? Non è vero che mi sono rifiutata di farlo. Anzi, mi è stato impedito. E lo spettacolo è stato annullato per esclusiva decisione dell'amministratore dell'evento", ha riferito al Corriere Fiorentino. E ancora: "Nello scambio di email con gli organizzatori ho sollevato dubbi sulla legittimità della richiesta", non "contemplata negli accordi iniziali. Nel decreto legge non ci sono disposizioni riguardo chi lavori, ma solo verso chi stia fruendo del servizio" e comunque "alla fine mi ero resa disponibile a farlo in loco ma me lo hanno negato".

Pronta la controreplica degli organizzatori: "Abbiamo avvisato le agenzie di tutti gli artisti in cartellone che avremmo richiesto Green pass o il tampone" e quando, dopo aver detto no, Magoni ha accettato di fare il tampone, "era troppo tardi".

La cantante ha poi ulteriormente aggiunto: "Per chi canta è pericoloso e dannoso abusare dei tamponi, vorrei farli solo lo stretto necessario. Avendo concerti quasi ogni sera. Sottopormi sana e senza alcun sintomo a questo trattamento sanitario diventa una tortura e in passato più volte mi è uscito sangue dal naso".