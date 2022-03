Phil Collins dice addio ai fan: "Basta concerti, non posso più suonare"

Brutte notizie per i fan di Phil Collins . Lo storico batterista e cantante dei Genesis non si esibirà mai più dal vivo. Il musicista ieri a Londra, alla 02 Arena, ha suonato con la leggendaria band rock britannica per l'ultima volta. Secondo quanto riferisce il Mirror online, il 71enne non riesce più a suonare dopo gli interventi chirurgici alla schiena.

Il gruppo, che include anche il tastierista Tony Banks e il chitarrista-bassista Mike Rutherford, e il cui cantante un tempo era Peter Gabriel, aveva annunciato la reunion per il tour 'The Last Domino' dopo 14 anni di assenza dai palchi, ma l'anno scorso è stato costretto a cancellare diverse date a causa del Covid. Durante il tour Collins si è esibito stando seduto, non è riuscito ad usare il bastone per camminare. "Non faccio niente. Non mi alleno a cantare a casa, per niente. Le prove sono la pratica. La mia salute cambia le cose, fare lo spettacolo seduto cambia le cose", aveva confessato il mese scorso al Guardiam. I problemi di salute di Phil Collins risalgono almeno al 2009, quando il musicista subì uno schiacciamento delle vertebre a causa della posizione in cui suonava la batteria: di qui un primo intervento chirurgico, seguito da un altro nel 2015.

Nato il 30 gennaio 1951, negli anni '70 l'artista iniziò la sua carriera con i Genesis proprio suonando la batteria. Diventò poi la voce del gruppo, quando Peter Gabriel lasciò nel 1975. La sua carriera da solista è stata segnata da grandi successi come In the Air Tonight o Against All Odds. La notizia del suo addio ai palchi arriva il giorno dopo di quella della morte di un altro grande batterista, Taylor Hawkins dei Foo Fighters, avvenuta mentre si trovava a Bogotà, in Colombia, dove avrebbe dovuto esibirsi con la band capitanata da Dave Grohl.