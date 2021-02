Pink canta per la prima volta insieme alla figlia: il video di Cover me sunshine

Pink per la prima volta in duetto con la figlia Willow. E' online da oggi il video ufficiale del brano Cover mi sunshine. ''Questo ultimo anno - spiega la cantante - ha significato molto per noi. Tristezza, solitudine, paura, sì. Ma è stato anche tranquillo, un momento di riflessione e di grande insegnamento. Io e Willow abbiamo trovato molto conforto nella musica, e abbiamo quindi deciso di pubblicare questa canzone per nessun'altra ragione se non per la speranza che porti dolcezza, luce e conforto anche a voi''.

La vita privata di Pink

La piccola Willow è nata nove anni fa dall'amore di Pink per il motociclista professionista di cross Carey Hart (la coppia ha un altro figlio, Jameson Moon, nato nel 2016, ndr). E oggi è pronta a debuttare in un singolo in cui le voci di madre e figlia si mescolano in tonalità pop.

L'ultimo album in studio di P!nk, 'Hurts 2B Human', ha segnato il suo terzo debutto consecutivo al #1 della classifica Billboard 200 e delle classifiche di vendita di 8 paesi. Il primo singolo estratto ''Walk Me Home'' ha raggiunto la #1 della Billboard's Adult Pop Airplay chart negli Stati Uniti, e insieme a 'Can We Pretend' il #1 della Billboard's Dance Club Songs Chart. Alla fine del 2019, P!nk ha venduto oltre 3 milioni di biglietti in tutto il mondo con oltre 156 show in 18 paesi del suo 'Beautiful Trauma World Tour', che è stato il più grande tour di un artista donna ad aver ottenuto un incasso così alto nella storia del Billboard's Boxscore. P!nk sostiene diversi enti di beneficenza tra cui: 'No Kid Hungry', 'Make-a-Wish Foundation', 'Planned Parenthood', 'Reverb, Autism Speaks and Human Rights Campaign', ed è ambasciatrice Unicef.

Dal suo debutto nel 2000, P!nk ha pubblicato 8 album, 1 album greatest hits, ha venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo, ha all'attivo 15 singoli entrati nella Top 10 della Billboard Hot 100 chart (quattro dei quali hanno raggiunto la #1) e ha riempito con I suoi concerti le arene di tutto il mondo. La cantante inoltre, ha vinto 3 Grammy Awards (con 20 nomination), un Daytime Emmy Award, sette Mtv ideo Music Awards (incluso Vanguard Award nel 2017), 2 Mtv Europe Awards, due People's Choice Awards, è stata nominata come 'Billboard's Woman of the Year' nel 2013, e di recente ha ricevuto una stella sulla 'Hollywood Walk of Fame' e un 'The Brits Outstanding Contribution To Music Award' (primo artista internazionale a ricevere questo premio).