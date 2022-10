Il rapper russo Walkie si suicida per non andare in guerra

Il rapper russo Ivan Petunin, noto come Walkie, si è suicidato per evitare di andare in guerra in Ucraina. Lo riferisce Nexta.tv. Il giovane in un video postato sui social, poco prima di compiere il gesto estremo, e diventato virale, dice: "Non sono pronto per uccidere per nessun ideale". Petunin, 27 anni, era diventato celebre con la pubblicazione nel 2018 dell'album Metale.

Il corpo del musicista, 27 anni, sarebbe stato trovato vicino a un edificio di più piani in via Kongressnaya, a Krasnodar. Prima di togliersi la vita, aveva pubblicato un videomessaggio sul suo canale Telegram, che e' stato successivamente cancellato. Era sicuro che, prima o poi, sarebbe stato chiamato alle armi, nonostante avesse ricevuto una dispensa provvisoria dal servizio militare, per motivi di salute. Si stava sottoponendo a cure neuropsicologiche.