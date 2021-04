RDS showcase dei Måneskin in onda su RDS social TV

Nuovo upgrade di RDS Social TV che manderà in onda il 9 maggio (in asincrono per la prima volta rispetto alla radio) lo Showcase dei Måneskin, una vera e propria produzione televisiva di altissima qualità con il supporto di esperti della regia e fotografia con grande esperienza musicale e televisiva. Un progetto che dimostra come RDS Social TV può diventare un canale televisivo autonomo, con un palinsesto sempre più ricco e articolato capace di integrare radio, televisione e mondo social con le funzionalità dell’on-demand.

Il format musicale di RDS 100% Grandi Successi acquista ancora più appeal con la nuova veste phygital e interattiva, inaugurata dal live dei Måneskin il 28 aprile ed accessibile ai soli vincitori dei contest radio e social di RDS. Il primo appuntamento è stato un successo con un tasso di partecipazione di oltre il 97% del numero di invitati ed un tasso di interazione altissimo, con oltre otto “azioni” a testa e più di 3.700 user generated content tra applausi e standing ovation in real time, selfie e commenti live degli iscritti ricevuti sulla piattaforma interattiva A-Live.

Grande risonanza dell’evento sui principali canali social dove si sono riversati tutti gli appassionati infuocando gli hashtag #ManeskinRDS e #RDSShowcase chiedendo a gran voce di poter vedere presto lo show.

RDS 100% Grandi Successi, posizionata come la radio dell’ “insieme a te, voglia di….” ha ascoltato i post di utenti come Chiara (RDS, fateci vedere questa esibizione, giuro che la facciamo scoppiare di visualizzazioni!) o Coraline (Ora più che mai voglio vedere questa esibizione, vi prego RDS!) esaudendo il loro desiderio con la conferma della messa in onda dell’esibizione il 9 maggio alle ore 20.00.