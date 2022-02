Red Canzian torna sui social: il video-messaggio dopo i problemi di salute

Sono i migliaia i fan che in poche ore hanno accolto con un like o con un commento il video postato poco fa da Red Canzian, tornato sui social per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. Il 17 gennaio scorso si era diffusa la notizia del suo ricovero d’urgenza in ospedale a Treviso per una grave infezione al cuore che ha rischiato persino di progredire in setticemia. Poi l’operazione e, piano piano, il miglioramento della situazione che ha impensierito tanti i fan del musicista, storico bassista dei Pooh.

Oggi Canzian è quasi completamente ristabilito e lui stesso ha voluto mandare un messaggio al suo pubblico: “Come vedete le cose stanno andando sempre meglio”, ha dichiarato in un video pubblicato su Facebook. “Cammino, mi muovo e faccio le scale, la voce sta tornando. Va tutto bene, mi manca solo una cosa, veramente importante: rivedervi. Rivedervi, stare sul palco e abbracciarvi, ma succederà presto!” ha promesso l’artista 70enne.

(Sotto, il video postato su Facebook da Red Canzian)