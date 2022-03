Red Canzian dopo l'infezione al cuore: "Non ero mai stato in quelle condizioni, sragionavo"

Fortunato a poterlo raccontare, ma a parlare dell'infezione al cuore che lo ha colpito a gennaio Red Canzian è ancora molto scosso. Il bassista dei Pooh è stato ricoverato per giorni in condizioni critiche, arrivando a rischiare la setticemia, proprio quando andava in scena la prima del suo spettacolo teatrale Canova Opera Pop, a cui stava lavorando da mesi insieme alla figlia Chiara (alla direzione canti e resident director durante il tour). L'artista, ospite a Oggi è un altro giorno, ha ripercorso quanto accaduto: "L'ho sentito dentro di me, perché non sono mai stato in quelle condizioni, da perdere il senso dell'equilibrio, della realtà, del pensiero. Sragionavo, ero completamente aggredito da questa infenzione".

Red Canzian si rendeva conto della gravità della situazione: "Ho avuto paura di quello, di non avere più il controllo del mio corpo - ha raccontato ancora - Poi dopo l'operazione, dopo 5 giorni di luci psichedeliche che vedevo, sono uscito da questo tunnel e ho cominciato a riprendere in mano il mio corpo, concentrandomi soprattutto sulle cose che avrei dovuto fare in quel periodo e non potevo fare". La presenza della figlia è stata fondamentale, ha spiegato: "Meno male che Chiara, Philipe e Bea (altri due del team, ndr) le hanno portate avanti. Hanno conosciuto l'opera fin dall'inizio e sapevano quali erano le mie voglie, cosa avrei voluto ottenere e l'hanno messo in pratica in maniera straordinaria, ognuno di loro nei loro ruoli".

Chiara Canzian: "Ho cercato di farmi vedere forte"

E' stato un periodo difficile per Red Canzian, ma anche per sua figlia Chiara, che nonostante tutto ha preso in mano le redini dello spettacolo teatrale a cui il padre teneva così tanto: "E' stato complesso quel periodo - ha spiegato in studio a Serena Bortone - Ho messo una barriera intorno a me, un muro alle emozioni. Non potevo cedere neanche un pochino, perché volevo che tutto fosse perfetto, che potesse andare in scena come papà l'aveva pensato, al massimo. Ho dato il 300% in ogni aspetto ed era importante che io fossi assolutamente lucida". Tutto sulle sue gambe, tenendo per sé la forte preoccupazione: "Non mi sfogavo con nessuno, forse un po' a casa con mio marito - ha detto Chiara Canzian - Devo dire che ho proprio cercato di metterla dentro di me la preoccupazione, ferma per un po'".