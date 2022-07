Rhove, l'amico sul palco prende a calci un fan: il video

Una settimana fa gli insulti ai fan che non saltavano al concerto di Ferrara, stavolta un calcio sferrato direttamente dal palco. Rhove è protagonista di una nuova polemica, anche se stavolta il responsabile non è lui in prima persona.

Ai concerti il rapper è solito portarsi dietro la 'gang' al completo, amici che lo seguono nelle tappe del tour e non lo mollano nemmeno sul palco. In un video pubblicato su TikTok si vede uno di loro scaldarsi con un fan che provava a togliergli il cappello dalle mani, fino a dargli un calcio, urlandogli addosso. Un gesto sconsiderato che in molti sui social stanno condannando. "Anche meno", "ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati? Non ho parole, da oggi non lo ascolto più", "e la gente continua ad andarli a sentire" sono alcuni dei commenti al video, mentre altri si chiedono perché sul palco devono salire gli amici. Qualche 'boomer' invece non ha dubbi: "Mi fa piacere essere cresciuta con Vasco Rossi e non con Rhove e l'amico Doraemon". E sul rapper si abbatte un'altra bufera.

Gli insulti ai fan

Pochi giorni fa Rhove è stato travolto dalle critiche per la reazione eccessiva avuta al concerto di Ferrara. Il rapper se l'è presa con un gruppo di fan 'colpevoli' di essere troppo calmi e di non saltare, trattandoli in malo modo e lasciando poi il parco infuriato. Anche in quel caso il video finì sui social, scatenando la polemica e provocando la reazione di diversi colleghi, tra cui i Pinguini Tattici Nucleari e Mahmood, schierati dalla parte dei fan.