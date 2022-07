Rhove insulta i Pinguini Tattici Nucleari durante il concerto

Non si placa il botta e risposta a distanza tra Rhove e i Pinguini Tattici Nucleari. E' il rapper ad avere il dente avvelenato, dopo che la band aveva criticato duramente, giorni fa, la sua sfuriata contro alcuni fan che non saltavano al suo concerto.

"Mi è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Mo' chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro?" aveva scritto su Instagram il frontman Riccardo Zanotti. Rhove aveva replicato sui social, seppure non direttamente a lui, chiarendo il suo punto di vista. A distanza di una settimana, invece, la frecciata arriva direttamente da un altro concerto del rapper. "Balliamo per i Pinguini del c***" ha detto con foga sul palco, prima di lanciare una sua canzone e far scatenare il pubblico (perché adesso, si sa, guai a chi non salta).

Nessuna risposta da parte dei Pinguini Tattici Nucleari, che in queste settimane proseguono con il loro tour estivo nelle città italiane. Nel loro ultimo post, però, pubblicato ieri su Instagram, è evidente uno spirito molto diverso da quello che anima i concerti di Rhove: "Ieri sera Villa Bellini a Catania era pienissima e non poteva accogliere altra gente, ma non vi facciamo vedere la classica foto dal palco per stavolta - si legge -. Le persone nel video hanno deciso di godersi il concerto da fuori, con l'audio ovattato e lontano, e hanno ballato e cantato come quelli sotto al palco, che vedete nelle stories. Quindi si può dire anche non metaforicamente che la musica è in grado di superare ogni muro. Siamo tutti una grande famiglia". Una bella scrollata di spalle davanti agli insulti di Rhove e si va avanti.

Il post dei Pinguini Tattici Nucleari