Criticato per come parla ai fan: il rapper Rhove risponde alle accuse

Ieri ha fatto molto clamore il video di Rhove che rimprovera i suoi fan perché non abbastanza attivi durante il suo concerto a Ferrara. "Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto - ha esclamato il rapper, il cuo sfogo è stato ripreso da molti presenti che lo hanno poi caricato sui social - Non esiste che all'ultima canzone state fermi. Il concerto è finito e non avete ancora saltato un ca***. È un problema. Quindi bella per chi ha saltato, il resto divertitevi un po' di più". Il tono non era scherzoso e nel fiume di parole si è lasciato scappare anche un'imprecazione.

Poi i Pinguini Tattici Nucleari hanno commentato l'accaduto sul loro profilo Instagram sottolineando che è compito dell'artista smuovere la folla, osservazione più che lecita che non è caduta nel vuoto. Rhove infatti ha voluto rispondere a loro e a chi lo ha criticato condividendo quanti ascolti ha totalizzato la sua "Shakerando" (60 milioni) e poi pubblicando due video a dimostrazione di quanto in realtà il suo concerto sia stato un successo.

In particolare in uno dei video si vede il rapper che canta mentre viene sostenuto dagli addetti alla sicurezza e tutto intorno il pubblico che salta e balla, a corredo la scritta: "Dedicato a chi scrive online che il concerto di Rhove è stato un fallimento"