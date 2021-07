Riki rivela: "Michele Merlo mi scrisse di vederci, potevo fare di più"

C'era anche Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, durante l'edizione di Amici 2016/2017 che diede fama a Michele Merlo, il cantante scomparso ad inizio giugno all'età di 28 anni seguito di una leucemia fulminante. Ed oggi, dopo oltre un mese di silenzio, il 29enne milanese decide di ricordare il giovane collega attraverso un messaggio su Instagram.

Il ricordo

Sono i follower, in particolare, a chiedere a Riccardo come vive la scomparsa di Merlo. "Ti manca Mike?", gli ha domandato un fan. "Se mi manca Mike? Vi dico una cosa a cui sto pensando da un po’. Non ho rimpianti nella mia vita se non quello di non essere andato a trovarlo quando mi ha scritto 'vediamoci' (ero a Vicenza per un in store). Ci penso. Penso che pure io potevo fare di più. Entrambi lo potevamo fare", la risposta.

Ad un mese dalla scomparsa di Merlo, le manifestazioni d'affetto non cessano. Il dolore più grande è per i genitori, Domenico e Katia, che di recente hanno dichiarato come la tragedia abbia tolto loro "ogni motivo per vivere": era il loro unico figlio. Poi c'è Luna Shirin Rasia, la fidanzata di Merlo, che in questi giorni ha condiviso sui social network una toccante dedica per il suo grande amore: la 21enne ha pubblicato tra le sue Stories una foto di Michele alla guida, corredando lo scatto con uno stralcio della poesia dell'artista, la stessa che è stata recitata ai suoi funerali.

Che cosa fa Riki oggi

Lontano da qualche tempo dal mondo della musica, Riki ha lanciato il suo ultimo album nel 2020: si intitola Popclub ed è stato promosso con il singolo Litighiamo. Poi ha deciso di prendersi una pausa lavorativa per dedicarsi alla creazione di nuovi brani e agli affetti, in particolare alla modella Ella Ayalon, con cui è andato a convivere di recente a Milano.