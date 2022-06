Rkomi lancia una bottiglia d'acqua al concerto e prende la fan, poi va a scusarsi: video

Rkomi gentiluomo. Questo il 'titolo' della storia Instagram di una fan, che al concerto ha ripreso con il telefono una scena destinata a diventare virale. Il cantautore ha lanciato una bottiglietta d'acqua tra il pubblico del parterre - assetato, dopo ore di attesa - e senza volerlo ha colpito una ragazza. Dispiaciuto e preoccupato, è sceso subito dal palco ed è andato ad assicurarsi che nessuno si fosse male.

Non solo. Rkomi si è scusato personalmente con la fan, a cui poi ha stampato un bel bacio sulla guancia, abbracciandola. "Quando Rkomi ti lancia una bottiglia e poi si scusa e poi ti bacia" ha scritto la 'videomaker' del momento, stupita dalla gentilezza del cantante. A rilanciare il video sui social Selvaggia Lucarelli, che lo ha utilizzato come esempio per una battaglia appena intrapresa, quella sulla mancanza d'acqua ai concerti.

"L'altra sera al concerto degli Psicologi a Rock in Roma ci sono stati dei malori, ma era già successo al concerto di Radio Italia, di Rkomi e molti altri" scrive la giornalista, sollevando la questione, e lancia un messaggio agli organizzatori: "Vogliamo pensare a organizzare la distribuzione dell'acqua durante i concerti un po' decentemente o aspettiamo di piangere sull'acqua non versata?". Le lacrime della fan di Rkomi, però, erano di gioia.

Il video pubblicato da Selvaggia Lucarelli