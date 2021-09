Roby Facchinetti scrive a Dodi Battaglia dopo la morte della moglie

Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati a Dodi Battaglia, reduce dalla morte della moglie Paola Toeschi, anche quello di Roby Facchinetti. Su Twitter, il cantante dei Pooh condivide uno scatto della donna e scrive: "Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola. Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna. Roby, Giovanna e figli".

Ad annunciare la morte di Paola è stato proprio Dodi questa mattina, attraverso un post condiviso via social. Attrice nota per aver partecipato a diversi spot pubblicitari, se ne è andata a cinquantuno anni dopo una lunga lotta contro un cancro al cervello che aveva raccontato nella autobiografia Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore. Unanime il cordoglio del pubblico.