Salmo: "Fedez mi stai sul ca**o: sei un politico, non un artista". Poi contro Alessandra Amoroso: "Ne ho anche per te"

Non si arresta il caos attorno al concerto organizzato da Salmo ad Olbia in favore delle vittime degli incendi in Sardegna. Dopo le polemiche scoppiate per il mancato distanziamento degli spettatori (circa tremila quelli accorsi, come comunicato dall'artista stesso) e l'apertura di una inchiesta da parte delle autorità, adesso il rapper spiega il suo punto di vista e contro-replica ai colleghi che hanno condannato il suo evento.

La versione di Salmo: "Patetiche le regole per i concerti, la mia è una protesta"

In prima battuta, Salmo ci tiene a spiegare le ragioni che l'hanno portato alla decisione di organizzare il live. Una forma di protesta contro le regole imposte dal governo per i concerti, definite "patetiche". "Tre giorni prima del live - spiega il cantante - ho fatto piazzare sotto al ruota panoramica di Olbia un piccolo palco. I primi giorni si sarebbero dovuti esibire artisti locali, poi io. Il tutto è stato organizzato sotto falso nome. Gli organizzatori non avevano la minima idea di chi fossi e non sapevano di doversi aspettare tremila persone. Così ho organizzato il live: con un po' di fantasia.

E ancora: "Sapevo benissimo che sarei andato incontro ad una marea di mer*a - dice - Che io abbia fatto una caz*ata è discutibile: eravamo sotto ad una ruota panoramica, a dieci metri dal corso, dove, visto che è zona turistica, ci saranno minimo 10mila persone al giorno ammassate senza mascherina. Se io fossi andato al corso e mi fossi affacciato dal balcone, sarebbe stato uguale. Quindi: quali sono le regole che ho infranto?".

Le intenzioni del rapper sardo sono state specificate sul palcoscenico poco prima della sua performance: "Prima di cantare sul palco ho detto cose importanti: la mia era un'idea di protesta. Ho detto cosa penso delle regole dei concerti, che sono patetiche. Dentro il concerto devi comportarti in un certo modo, poi esci fuori dal recinto e fai come vuoi. A me non va di fare un live in modo così triste, con persone sedute e con mascherine. Ho fatto l'ipocrita e lo stron*o? Ok, ma mi sono battuto. Ai miei colleghi dico che avrebbero dovuto farlo anche loro. Questa cosa riguarda anche loro, invece stanno nelle villette a collezionare vestiti Gucci. Rischiate ogni tanto nella vita, battetevi per qualcosa. La verità è che a voi della musica non frega niente".

La replica a Fedez: "Mi stai sul caz*o, sei un artista o un politico?"

Salmo replica poi all'attacco di Fedez, che nel mezzo della polemica lo aveva accusato di essersi tirato indietro di fronte all'invito a partecipare alle iniziative benefiche da lui organizzate per supportare il settore della musica dal vivo e i suoi lavoratori durante lo stop forzato. "Fedez, non ho aderito alle tue iniziative perché mi stai sul cazzo. E io questa cosa non te l’ho mai nascosta. Però, penso tu sia un ottimo politico, sei bravissimo come politico ed è quello che devi fare, te lo auguro. Ecco perché ti ho chiesto un consiglio su come organizzare delle raccolte fondi per la Sardegna, perché tu in quello sei bravissimo. Però, sono sincero, non volevo avere niente a che fare con te. Questa è la verità e vorrei chiederti se ogni volta che devo discutere con te, devo discutere con un politico o con un artista? A me sembri proprio un politico, non sei un artista".

L'attacco ad Alessandra Amoroso

In ultimo, il 38enne si rivolge ad Alessandra Amoroso, altra collega che aveva tuonato contro la sua iniziativa. Il rapper fa notare infatti un messaggio di gradimento lasciato dalla cantante salentina in calce ad un post in cui lui annunciava che avrebbe annunciato un concerto in Sardegna completamente gratuito in cui avrebbe suonato dal vivo "anche a costo di farmi arrestare". "Vorrei una tua spiegazione", scrive oggi Salmo.