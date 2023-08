"Ho avuto un mezzo collasso. Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi": Salmo annulla i concerti

Salmo ha sospeso il tour in corso per problemi di salute. "Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi", ha scritto nell'ultimo post il cantante che ha spiegato la delicata situazione dell'ultimo mese descritto come "devastante". "Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi", si legge a corredo delle foto delle sue ultime esibizioni: "Al red valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi". Corale la comprensione dei fan che gli stanno augurando una pronta guarigione e un riposo totale così da tornare presto a calcare i palchi.

Contestualmente Vivo Concerti ha comunicato le date dei concerti cancellati, ovvero il dj set previsto il 18 agosto ad Attard (Malta) e i live del 21 agosto a Follonica (Grosseto), il 23 agosto a Romano d'Ezzellino (Vicenza), il 25 agosto a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), il 27 agosto ad Acri (Cosenza), il 31 agosto a Palermo e il 2 settembre a Catania. Per il momento restano confermati il dj set previsto l'8 settembre al Dreamland Music Festival di Sondrio e le date previste il 10 settembre al Decibel Open Air Festival di Firenze e il 23 settembre al Marrageddon Festival di Milano. "I biglietti saranno rimborsati. Grazie di cuore", aggiunge ancora Salmo.

Di recente Salmo ha fatto molto parlare per le sue parole rivolte ai giovani colleghi. Dopo l'ultimo episodio che ha riguardato Rhove che ha stoppato il suo concerto perché il pubblico non stava saltando, il cantante è intervenuto per dare qualche utile consiglio da "fratello maggiore" a coloro che sognano di diventare delle star musicali e di calcare i palchi di tutta Italia, ricordando però quali sono le cose importanti per avere successo nel mondo della musica. "Se siete molto giovani e pensate che la musica sia il vostro futuro, allora Imparate a cantare dal vivo. Questa cosa vi ripagherà per sempre ve lo assicuro", ha scritto su Instagram. "Le persone vengono e pagano il biglietto per sentirvi cantare dal vivo, quindi imparate a cantare dal vivo".