VIDEO | Samuele Bersani torna a casa in autobus, i passeggeri cantano la sua "Spaccacuore"

"Tornare a casa in autobus insieme a dei fans di Brunori Sas dopo essere stato anch’io al suo bellissimo concerto". Scrive così Samuele Bersani che, su Instagram, condivide il video di un viaggio in bus immortalato nella serata di ieri a Bologna. Un viaggio speciale, visto che intorno a lui i passeggero decidono di improvvisare un omaggio intonando due dei suoi brani più famosi, ovvero "Spaccacuore" e "Giudizi Universali". "E' diventato l'autobus della gita", commenta il cantante bolognese, anch'esso in tour con il "Cinema Samuele Tour 2022" nei festival estivi della penisola.