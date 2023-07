Samuele Bersani contro i trapper: "Senza autotune colano a picco". Frecciata a Sfera Ebbasta?

Lo screeshot di una nota scritta sullo smartphone ha fatto schizzare tra i trend social il nome di Samuele Bersani. "Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporeanei della rima “cantata” si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera..." si legge nella condivisione del cantautore - autore di brani entrati nella storia della musicia italiana come Giudizi Universali, Spaccacuore, Raplay - che cita la mitologia greca per criticare l'utilizzo dell'autotune tra i rapper e i trapper moderni.

Sebbene non ci siano riferimenti precisi, il tempismo del post fa pensare ad un preciso destinatario del post: in queste ore, infatti, circola in rete il video di Sfera Ebbasta a cui, a causa di un problema tecnico, durante un suo concerto a Francavilla al Mare, si è staccato l'autotune. L'effetto che ne è derivato è stato quello di una forte perdita dell'intonazione, biasimata dagli utenti che si trovano ad applaudire la considerazione di Bersani. A chi gli chiede se ce davvero ce l'avesse con Sfera Ebbasta, il cantautore per ora non risponde. Ma i fan continuano a tributargli i loro applausi virtuali: "Samuele Bersani poetico pure nelle asfaltate", scrive qualcuno; "Ti ho sempre amato e ora un po' di più".

