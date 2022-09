Sangiovanni, salta il concerto per problemi di salute e rivela: "Ne soffro da un anno e mezzo"

"Mi dispiace tantissimo per quello che è successo ieri sera". Inizia così il video con cui Sangiovanni si scusa con i fan di Cremona, che sono tornati a casa a bocca asciutta dopo che il concerto è stato sospeso. Il cantante ha avuto un problema di salute e ne parla per la prima volta: "Purtroppo soffro di queste fitte allo stomaco da un anno e mezzo. Ho fatto delle cure, alcuni momenti ne ho sofferto meno, altre più".

Sangiovanni si è aperto: "Non sono mai andato a farmi visitare. A volte magari pensi sia colpa di qualcosa che hai mangiato, dello stress, della stanchezza o dell'ansia. Ho sempre trascurato questa cosa, ho dedicato sempre tutto me stesso al lavoro senza pensare di prendere un giorno per me e per la mia salute". A tu per tu con i fan, racconta bene cosa è succeso: "Purtroppo mi è capitato prima del concerto. Ero già pronto, stavo per salire sul palco ma ho sentito queste fortissime fitte allo stomaco. Sono tornato in camerino e purtroppo anche con l'aiuto dei paramedici non è passato. Mi hanno controllato tutti i valori, era tutto apposto. Non erano solo fitte ma avevo anche tanta nausea - continua -. Ho provato a prendere delle cose ma non mi è passato. Abbiamo cercato qualcuno che andasse alla farmacia più vicina a prendere qualcosa che mi alleviasse dolore e nausea, ma tutto questo ha fatto passare troppo tempo". Il vero problema è stata la nausea, spiega ancora: "Sarei salito sul palco anche con il dolore ma il problema è che avevo questa nausea molto forte, non riuscivo a muovermi e non sarei riuscito a cantare".

Il concerto verrà recuperato questa sera, lunedì 5 settembre: "L'organizzazione e il mio team hanno deciso di rimandare il concerto a oggi stesso e questa è una bella notizia. Mi dispiace tantissimo per tutte le persone che avevano preso il biglietto e non hanno potuto godersi il concerto ieri sera. Mi dispiace, mi sento in colpa per quello che è successo".

Il video pubblicato da Sangiovanni