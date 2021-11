Sanremo Giovani, la lista dei 12 finalisti che puntano all’Ariston

È stata completata la lista dei 12 finalisti di Sanremo Giovani che il 15 dicembre, in diretta su Rai1, si contenderanno i due posti tra i "Big" del Festival di Sanremo 2022. La Commissione Artistica del Festival di Sanremo - presieduta dal direttore artistico Amadeus con Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis - ha scelto gli otto finalisti dopo aver ascoltato le 46 canzoni selezionate tra le oltre 700 candidate. A loro si aggiungono i quattro provenienti da Area Sanremo.

I prescelti - con i titoli dei brani e la provenienza - sono: Bais, 'Che Fine Mi Fai' (Udine); Martina Beltrami, 'Parlo di te' (Torino); Esseho, 'Arianna' (Roma); Oli?, 'Smalto e tinta' (Belluno); Matteo Romano, 'Testa e croce' (Cuneo), Samia, 'Fammi respirare' (Yemen); Tananai, 'Esagerata' (Milano); Yuman, 'Mille notti' (Roma).

Di seguito, i selezionati da Area Sanremo: Destro, 'Agosto di piena estate' (Leverano - Le), Littamè, 'Cazzo avete da guardare' (Terrassa Padovana - Pd); Senza_Cri, 'A me' (Brindisi); Vittoria, 'California' (Villafranca in Lunigiana - Ms).

Sanremo 2022, il nuovo regolamento

Ventiquattro artisti in gara, ventiquattro canzoni inedite e un meccanismo di votazione rinnovato con tre giurie autonome per i giornalisti accreditati nelle prime due serate (carta stampata, Radio e Tv, Web) e il debutto della giuria “Demoscopica 1000”, oltre alla conferma del Televoto. Sono alcune delle novità contenute nel Regolamento del Festival di Sanremo 2022, il terzo affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston 22 artisti da lui scelti e i 2 che saranno vincitori di Sanremo Giovani. Per tutti e 24 – da martedì 1 febbraio in diretta su Rai1, RaiPlay e Radio2 - sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 5, con la proclamazione del vincitore.