Santana sviene sul palco e viene soccorso d'urgenza: il video

Il leggendario chitarrista statunitense Carlos Santana è svenuto sul palco durante un concerto all'aperto vicino a Detroit, nel Michigan. Soccorso dal personale medico, il 74enne musicista è stato poi trasportato in ospedale dove è rimasto sotto osservazione.

E' stato lo stesso Santana a scrivere successivamente sulla sua pagina facebook di avere "dimenticato di mangiare e bere acqua" e "così mi sono disidratato e sono svenuto". Il suo manager Michael Vrionis ha detto che il chitarrista si è ripreso, aggiungendo tuttavia che il concerto previsto questa sera a Burgettstown, in Pennsylvania, "sarà posticipato a data da destinarsi".

Santana è diventato famosi negli anni '60 e '70, aprendo la strada a una fusione tra rock-and-roll e jazz latinoamericano. Tra i suoi più grandi successi ci sono brani come 'Black Magic Woman', 'The Game of Love' e 'Oye Como Va'. Lo scorso febbraio, Santana e altri membri della band sono risultati positivi al Covid e hanno dovuto cancellare diversi spettacoli.