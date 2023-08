Sfera Ebbasta "risponde" a Samuele Bersani dopo la frecciata sull'autotune

Le storie da Pag, isola croata dove Sfera Ebbasta si è esibito il 31 luglio in uno dei suoi più famosi club, sembrerebbero proprio essere una risposta a Samuele Bersani. Ieri i due sono finiti sui trend di Twitter dopo che Bersani sui social ha scritto una riflessione su trapper e rapper. Che il riferimento fosse diretto, in particolare, a Sfera Ebbasta è stato subito palese, nonostante il cantautore non abbia fatto nomi, in quanto nelle stesse ore era diventato virale un video di un suo concerto a Francavilla al Mare, nel quale gli si è staccato l'autotune (e ciò aveva comportato una perdita palese di intonazione). "È stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera..." si legge nella condivisione di Bersani.

Poche ore dopo il rapper, tra i più amati in Italia, si è recato nell'isola croata e si è esibito. Sui social ha postato delle storie e una in particolare potrebbe essere letta come una risposta alle critiche. "Pag sold out come sempre", ha scritto Sfera Ebbasta. Certo anche lui non fa nomi e non ci sono neanche riferimenti espliciti alla polemica nata intorno all'uso dell'autotune, ma il voler sottolineare che i suoi concerti sono molto seguiti e che registrano sold out può essere facilmente interpretata come un modo per mettere a tacere chi lo critica - perché già prima che Bersani scrivesse il rapper, sui social, era stato giudicato per la sua esibizione - e sottolineare che il suo successo è palese.

Samuele Bersani poi sui social è tornato a parlare della questione, probabilmente perché ha letto alcune esternazioni dei fan di Sfera Ebbasta: "Non basterebbe invece tutto l'autotune del mondo per correggere la mancanza d'ironia che c'è in giro ultimamente. Neanche settandolo nella giusta tonalità".