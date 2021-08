Sgarbi vs Fedez: "Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine". Lui replica: "Agghiacciante"

Botta e risposta via social tra il rapper e il politico

Vittorio Sgarbi vs. Fedez, nuovo capitolo. Dopo lo scontro messo in atto circa un mese e mezzo fa a proposito del Ddl Zan, adesso il politico e critico d'arte torna ad attaccare il rapper. Oggetto della discussione è, questa volta, l'abitudine dell'artista milanese di mettere lo smalto sulle unghie. Consuetudine consolidata dalla linea di smalti che lo stesso marito di Chiara Ferragni ha lanciato di recente.

L'ultimo scontro con Sgarbi

Questa mattina Sgarbi ha condiviso uno scatto di Fedez e la didascalia: "Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine". Immediata la risposta del rapper: "Ma esattamente che problemi ha il signor Sgarbi? Per il senatore le priorità del paese sono lo smalto sulle unghie? Il tenore dei commenti poi è agghiacciante", è la replica. Poco dopo, poi, Federico Lucia (questo il vero nome di Fedez, ndr) ha condiviso lo screenshot di una domanda arrivata da un utente: "Non ti vergogni a conciarti da femmina?", gli ha chiesto un uomo; "No", la risposta.

Lo sfogo del rapper è poi proseguito tra le sue Instagram Stories. "La politica italiana è una barzelletta che non fa più ridere", ha scritto a corredo di uno scatto di Sgarbi in bagno. Poi, a proposito della domanda ricevuta, aggiunge: "Domani i vostri figli si sentiranno legittimati a fare queste domande a persone ben più fragili del sottoscritto. Mi vergogno che a rappresentare un paese nella sua diversità, le persone nella loro unicità, ci sia un cogli*ne come Sgarbi".

Il dito medio (con smalto) all'assessore della Lega

Già nei mesi scorsi lo smalto di Fedez era finito al centro di una polemica. In quel caso, a puntare il dito era stata Laura Laviano, assessore della Lega al Commercio del comune di Macerata: ''Se dovessi vedere mio figlio con lo smalto, a parte che penserei subito ad un cambio di persona, ma subito dopo lo spedirei fuori di casa", aveva scritto. "Mi spiace per il figlio", la risposta.