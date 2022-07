Shawn Mendes annulla il tour per problemi di salute mentale: "Tornerò più forte"

Shawn Mendes ha annunciato la cancellazione del tour mondiale in programma da qui al prosssimo anno. Lo ha fatto con un post social che ha lasciato sorpresi i suoi fan, in procinto di assistere ai concerti fissati in Nord America e in Europa e ora annullati. Il cantante canadese, 23 anni, ha spiegato di essere costretto allo stop per problemi di salute mentale, già motivo di una pausa nelle settimane scorse.

"Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felice di tornare a suonare dal vivo dopo la lunga pausa legata alla pandemia. Ma la verità è che non sono pronto a sostenere le difficoltà legate alla vita on the road, dopo tutto questo tempo" si legge su Instagram: "Dopo aver parlato con i miei collaboratori e aver lavorato con un gruppo di professionisti della salute mentale, ho capito che devo prendermi quel tempo che non mi sono mai preso, per tornare più forte".

"Sfortunatamente sono costretto a cancellare il resto del tour negli Stati Uniti e anche le date nel Regno Unito e in Europa" ha proseguito il cantante di Senorita, promettendo infine di tornare presto ad esibirsi quando sarà completamente guarito: "Al momento devo mettere la mia salute in testa a tutto. Questo non significa che smetterò di fare musica. Non vedo l'ora di rivedervi in tour in futuro".