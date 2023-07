Quando Sinead O'Connor strappò la foto di Papa Giovanni Paolo II: il motivo del gesto shock in diretta tv

La morte di Sinead O'Connor ha fatto riemergere uno degli episodi più controversi della sua carriera legato al drastico gesto di strappare una foto di Papa Giovanni Paolo II nel bel mezzo di una diretta televisiva.

Era il 3 ottobre 1992 quando la cantante, ospite della trasmissione tv Saturday Night Live, cantò War, un brano di Bob Marley scritto in protesta contro il razzismo e altre forme di ingiustizia. Alla fine, a sorpresa, la cantante cambiò le parole del testo per fare esplicito riferimento alla questione della pedofilia nella Chiesa cattolica che era iniziata a emergere negli Stati Uniti proprio in quegli anni. Allora mostrò al pubblico una foto a colori del pontefice e la fece a pezzi lentamente davanti alla telecamera: "Fight your real enemy", ovvero, "combatti il vero nemico" disse serissima.

Quel gesto in diretta sconvolse tutto il mondo e fu criticatissimo. "Penso che esista un modo migliore per presentare le proprie idee piuttosto che strappare una immagine che ha grande significato per altre persone" commentò, tra gli altri, Madonna: "Se lei è contro la chiesa Cattolica ed ha un problema, farebbe meglio a parlarne piuttosto che denigrare un simbolo". Poche settimane dopo, durante un concerto a New York in onore di Bob Dylan, O'Connor fu sommersa di fischi al punto tale da dover abbandonare il palco senza cantare.

Strappare la foto del Papà segnò in modo indelebile la sua carriera e la reputazione. Cinque anni dopo arrivarono le sue scuse: "Strappare la foto del Papa in diretta tv è stata una cosa ridicola. Ora voglio lasciarmi alle spalle tutta quella rabbia. Io sono cattolica, educata in un ambiente molto religioso. Anche quando mi sono ribellata in modo plateale contro il Papa l'ho fatto perché ero in lotta con la fede, non fuori da essa" disse allora la cantante, "È stato il gesto di una figlia ribelle che però tutto sommato spera ancora di trovare nella chiesa la sua vera casa, perché la Chiesa siamo noi. Certo, come molti altri cattolici sono insofferente a certe regole troppo rigide, ma ora sono maturata''.

Di seguito il video di quell'esibizione del 1992