Funerali Sinead O'Connor, migliaia di fan cantano le sue canzoni: le foto e i video social

Un saluto emozionante e commosso, tributato da una folla immensa di persone, ha accompagnato il feretro di Sinead O'Connor. Per volere della famiglia, i funerali della cantante, scomparsa lo scorso 26 luglio, si sono svolti coinvolgendo tutti i suoi fan che hanno risposto numerosissimi invadendo le strade della sua città natale di Bray, nella contea di Wicklow, in Irlanda, al suono delle sue canzoni. A guidare il carro funebre un camper Volkswagen sfilato tra la gente che ha lanciato fiori sul tettuccio e sul cofano.

Il corteo è partito dall'ex abitazione della cantante a Montebello, dove aveva vissuto 15 anni, ed è proseguito per tutto il lungomare. Poi la sepoltura in forma privata a cui hanno preso parte il presidente dell'Irlanda Michael D Higgins, gli U2 con Bono, The Edge e Adam Clayton, e il cantante dei Boomtown Rats Bob Geldof.

Our Daughter of Ireland returns home in Bray.

Rest in Peace #SineadOConnor

???? pic.twitter.com/okbMpCs5TE — Abolish Direct Provision Campaign (@AbolishDirect) August 8, 2023

Crowds gathering outside the home of Sinead O'Connor to pay their respect. ??#SineadOConnor pic.twitter.com/suA18WYc9D — Dave Keegan (@davepaulkeegan) August 8, 2023

Thousands gathering in Bray for #SineadOConnor farewell.

She was a legend

???? pic.twitter.com/gn2hvwFYhN — Abolish Direct Provision Campaign (@AbolishDirect) August 8, 2023

Le dichiarazioni della famiglia

Nei giorni precedenti al rito funebre, la famiglia di Sinead O'Connor aveva rilasciato una nota stampa in cui invitava le persone a celebrare le esequie pubbliche: "Sinead adorava vivere a Bray e le persone di quella cittadina. Con questa processione, la sua famiglia vorrebbe permettere alle persone della contea di Wicklow di manifestare il proprio amore per lei" avevano fatto sapere. E la risposta dei cittadini della contea, nelle parole della consigliera di Bray Erika Doyle, riportate dal tabloid britannico Mirror, è stata prontissima: "Siamo molto grati alla famiglia di Sinead per averci dato l'opportunità di salutarci questa mattina. Quando piangiamo Sinead oggi, dobbiamo piangere sia la Sinead di Nothing Compares (2 U), che la Sinead difficile e travagliata che ha fatto luce su alcune aree davvero difficili in questo paese, forse non eravamo del tutto pronto per questo".

Thousands of people lined the streets of Bray in County Wicklow to pay their respects to Irish singer and activist #SinéadOConnor pic.twitter.com/pypd3HTzPc — Poppy Masselos (@poppymasselos) August 8, 2023