Guai per Stash, nel mirino le Ferrari a noleggio

Il leader dei The Kolors sarebbe indagato per ricettazione. L'avvocato rigetta le accuse

Brutta storia per Stash. Il leader dei The Kolors è finito nel nuovo filone di indagine aperto dal pm di Milano Giovanni Polizzi su Sonia Carapezzi, 46enne condannata a un anno e 6 mesi per aver sottratto tre milioni di euro dalla ditta Air Protech di Magenta. Antonio Fiordispino - questo il vero nome del cantante -, amico della donna, sarebbe indagato per ricettazione per aver noleggiato due Ferrari e una Maserati pagate da conti riconducibili all'Air Protech. Lo riporta Il Giorno.

Il legale di Stash rigetta l'accusa. L'artista sarebbe sempre stato all'oscuro delle attività illecite dell'amica e soprattutto del fatto che le auto noleggiate venissero pagate con soldi sottratti dalla donna alla ditta in cui era contabile. Da parte di Stash per ora nessun commento alla vicenda.