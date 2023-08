Stash, l'emozionante gesto in ricordo di Michele Merlo durante il concerto dei The Kolors (video)

Sono passati due anni dalla morte di Michele Merlo, giovane cantante scomparso il 7 giugno 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante. I fan, gli amici, le persone che hanno avuto modo di conoscere l'ex concorrente di X Factor e di Amici attraverso le sue canzoni o anche personalmente non lo dimenticano e il modo e l'occasione di ricordarlo con un pensiero o un gesto si ripresenta anche adesso, nella dedica di Stash durante un concerto con i The Kolors.

"Volevo dedicare questa canzone a una persona che non c'è più, era un cantante, un cantante giovanissimo, si chiamava – purtroppo uso il passato – si chiamava Michele Merlo" ha affermato il frontman della band protagonista delle hit estive con Italodisco durante un evento musicale. Poi ha intonato il brano "Me Minus You", un singolo pubblicato il 14 maggio 2015, scritto insieme ad Alessandra Amoroso e dedicato proprio a un amico scomparso. Tra Stash e Michele Merlo si era creata una bella sintonia proprio durante la partecipazione di Michele Merlo ad Amici, quando il frontman dei The Kolors aveva regalato, a sorpresa, al cantante un inedito, dicendogli di poterne fare ciò che meglio credeva.

Il video dell'esibizione di Stash in ricordo di Michele Merlo sta suscitando le emozioni degli utenti che lo condividono sui social: "È arrivato dritto al cuore e spero anche a lui".

Stash ricorda Michele Merlo dedicandogli Me minus you pic.twitter.com/yf8typrIXl — disagiotv (@disagio_tv) August 13, 2023