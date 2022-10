Stash scrive a Daniele Mona dopo l'addio ai The Kolors

Daniele Mona ha lasciato i The Kolors. L'annuncio è arrivato su Instagram con un post scritto a corredo della foto che lo mostra con i suoi colleghi della band Stash e Alex Fiordispino nell'ultima data live: "Sono stati degli anni fantastici durante i quali i kolors sono stati tutta la mia vita" ha scritto il tastierista e percussionista del gruppo: "Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola, si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in quelli brutti, dove tutto sembrava una merda, e avere loro in quei momenti ha reso tutto più sopportabile".

"Molte volte i momenti peggiori, grazie ai ragazzi, si sono trasformati nei più divertenti della mia vita e non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me" si legge ancora nel messaggio che è proseguito con la sua decisione di separare la sua strada professionale da quella della band, pur continuando a fare musica: "In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose. Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo “The Kolors” e iniziarne uno nuovo. Continuerò comunque a fare musica perché la musica è la mia vita". Infine: "Auguro il meglio ai miei fratelli e sono sicuro che presto condivideremo di nuovo uno studio di registrazione, una sala prove, un palco! Grazie anche a tutti voi per esserci sempre stati in questi anni. Ve voglj ben!".

L'annuncio di Daniele Mona ha trovato l'affetto di migliaia di fan che lo hanno commentato, ma soprattutto quello di Stash che ha voluto lasciare in calce allo scritto il proprio affettuoso pensiero per lui: "Siamo stati, siamo e saremo per sempre fratelli! Buona musica nella tua nuova avventura… ti aspetteremo sempre su quel palco… e anche giù dal palco! Te voglij bene!".

La storia dei The Kolors

La band The Kolors si è formata a Napoli nel 2010 con Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Sono divenuti noti al grande pubblico nel 2015 vincendo la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Da lì il successo con "Everytime", contenuta nell'album "Out" e l'incisione di un altro album "You" e alla partecipazione al Festival di Sanremo.

