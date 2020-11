I Pooh sconvolti per la morte di D'Orazio, Red Canzian: "Abbiamo passato la notte al telefono"

La morte di Stefano D'Orazio è un brutto colpo per i Pooh. Il batterista dello storico gruppo, malato da tempo, è stato colpito dal covid ed era ricoverato da una settimana. Le sue condizioni negli ultimi giorni sembravano essere migliorate, come ha fatto sapere Red Canzian su Instagram, invece venerdì sera la terribile e inaspettata notizia. "Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa" hanno scritto i suoi compagni sui social.

Red Canzian: "Ho passato la notte al telefono con Roby e gli altri"

Red Canzian è intervenuto questa mattina su Rtl, durante 'Non Stop News', per ricordare l'amico scomparso. "Era venuto in studio a Milano da me a giugno – ha raccontato, commosso - Stavo preparando uno spettacolo, avremmo cantato virtualmente insieme. È stata l'ultima volta che ci siamo abbracciati, purtroppo da lontano, ma mai avrei immaginato che sarebbe finita così". I Pooh sono sconvolti: "Ho passato la notte al telefono con Roby e con gli altri, siamo tutti sconvolti per qualcosa che nessuno poteva immaginare - ha detto ancora Red Canzian - Faccio fatica a parlare. Era una persona così per bene, così onesta con sé stessa da avere il coraggio di dirsi cosa pensava di sé. Mi piacerebbe che venisse ricordato il suo estremo entusiasmo, la passione e la cura che metteva nel lavoro. È sempre stato generoso e sempre dentro al suo sogno, fino a quando, con altrettanta onestà, si è reso conto di aver dato tutto e di non voler continuare. Quando arrivavo negli stadi per un concerto, lui era già lì a controllare che fosse tutto in ordine. Nessuno potrà dire mezza parola su di lui se non una buona parola. Non ho perso un collega, ho perso un fratello, un pezzo della mia vita".