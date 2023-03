Tananai e il duetto con l'artista di strada: si ferma e cantano insieme "Tango"

"Mi sono ritrovata a cantare Tango con Tananai a via del Corso". È ancora incredula Virginia Mingoli, la giovane artista di strada che ieri, nel centro di Roma - dove di solito si esibisce - si è vista arrivare incontro il cantautore mentre si stava esibendo sulle note del suo pezzo, quinto classificato a Sanremo. E increduli erano anche i passanti che hanno assistito all'inaspettata performance, condividendo poi vari video sui social.

Tananai, che passava di lì, non ci ha pensato un attimo a raggiungere la busker sul suo 'palco' e a cantare insieme a lei. Un duetto emozionante, come scrive Virginia su TikTok ringraziando il suo idolo: "Non so che dire se non grazie. Mi hai fatto un regalo immenso". Alberto Cotta Ramusino - questo il vero nome del cantante - l'ha prima ascoltata, mettendosi lì davanti come tutti, poi è andato da lei e l'hanno cantata insieme, mentre un centinaio di persone avevano ormai bloccato la strada cantando con loro. "Quando sei in giro a Roma e a un tratto a via del Corso ti ritrovi Tanani che canta con una ragazza" ha commentato una passante dopo aver immortalato la scena, e ancora un'altra: "Le domeniche, quelle belle".

Il punto in cui è avvenuto l'insolito duetto è lo stesso dove si esibivano i Maneskin prima del successo. Via del Corso la nuova mecca della musica italiana? Di certo i concerti che vanno in scena non sono niente male...