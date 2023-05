Tina Turner, rivelata la causa della morte

Tina Turner è morta due giorni fa all'età di 83 anni nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Annunciando la scomparsa dell'icona mondiale del rock, il suo portavoce si era limitato a dire che l'indimenticabile artista combatteva da tempo contro una malattia, senza aggiungere altri dettagli sulle cause del decesso. Poi, a 24 ore di distanza dalla sua morte, il portavoce della star ha dichiarato al Daily Mail che l'artista è morta per cause naturali, in seguito a complicazioni renali di cui lei stessa aveva parlato di recente.

La stessa Tina Turner aveva parlato della sua insufficienza renale. Lo scorso 9 marzo 2023, giornata mondiale del rene, la cantante aveva pubblicato su Instagram un post che oggi torna attuale per la sua drammaticità. "Oggi è la Giornata Mondiale del Rene. Perché è importante? Perché i reni falliscono senza dolore. Ed è per questo che te lo dico oggi: mostra ai tuoi reni l'amore! Se lo meritano" scriveva: "I miei reni sono vittime del fatto che non mi sono resa conto che la mia pressione alta avrebbe dovuto essere curata con la medicina convenzionale. Mi sono messa in grave pericolo rifiutandomi di affrontare la realtà di aver bisogno di una terapia quotidiana e permanente con i farmaci. Per troppo tempo ho creduto che il mio corpo fosse un bastione intoccabile e indistruttibile". Poi, dimostrando il suo grande cuore, nel post aveva anche annunciato che intendeva sostenere una nuova campagna per la salute renale.

La diagnosi e la cura della malattia

L'insufficienza renale si è aggiunta a una serie di complicazioni con cui Tina Turner ha dovuto lottare nel tempo. Nel 1985 le era stata diagnosticata l'ipertensione e i medici le avevano prescritto una cura tradizionale che però Turner non seguì in favore di una cura omeopatica. Della scelta la cantante dichiarò di essersi pentita, dal momento che, al successivo controllo, i medici le dissero che la malattia era molto peggiorata. Nel 2013, infatti, venne colpita da un ictus. "Fu l'ictus a farmi scoprire che i miei reni non funzionavano più bene. L'ipertensione mal curata aveva provocato l'ictus. E mentre a fatica cercavo di rimettermi in piedi, scoprii che i miei reni avevano perso il 35% della loro funzionalità" aveva raccontato lei stessa. Il mancato tempismo nelle cure mediche ha comportato il deterioramento delle funzioni renali. Nell'aprile 2017 il suo secondo marito, Erwin Bach, le ha donato un rene.

"Della morte non ho paura", aveva detto Tina Turner nell'ultima intervista al Guardian lo scorso aprile, poche settimane prima di morire. E rispondendo alla domanda su come voleva essere ricordata: "Come la regina del Rock'n' Roll, come una donna che mostra ad altre donne che va bene lottare per il successo", rispose.