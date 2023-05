La vita privata di Tina Turner: la tragica morte dei figli, le violenze del marito e poi l'amore per Erwin

Una voce potente, una presenza scenica indimenticabile e magnetica. Tina Turner dopo una lunga malattia è morta oggi, 24 maggio, nella sua casa a Kusnacht, vicino Zurigo. È stata una delle performer più apprezzate e amate della sua generazione, e non solo: iniziò la carriera musicale insieme al marito, Ike Turner, dal quale divorziò nel 1978 dopo anni di violenze e vessazioni, ma il vero successo arrivò con il primo album da solista, "Private Dancer", pubblicato nel 1984. Il disco fu un successo planetario: con What’s Love Got to Do With It vinse due Grammy Awards per la canzone dell'anno, per la migliore voce femminile pop, e con Better Be Good To Me vinse come migliore performance vocale femminile rock. Una vita vissuta tra successi, dolore - provato soprattutto per la morte dei figli - e amore, quello provato per il marito Erwin Bach, sposato nel 2013 dopo 20 anni insieme.

Tina Turner e l'amore per Erwin Bach

Tina e Erwin due si erano conosciuti nella metà degli anni '80, i sedici anni di differenza non furono mai un problema, anzi quando lui le chiese, nel 1989, di sposarlo lei rifiutò affermando che tutto nella vita può cambiare e "non sempre in meglio". Il loro amore però supera ogni ostacolo, lei si trasferisce prima a Colonia, in Germania, poi nel sud della Francia. Nel 1995 Erwin viene promosso e gli fu affidato l'ufficio della Emi, la casa discografica, in Svizzera e da quel momento Turner non tornò mai più negli Stati Uniti.

Nel 2013, quando si sposarono sul lago di Zurigo tra 70 mila rose e orchidee, lei aveva 73 anni, lui 57, ma Tina si sentiva bene, nel pieno delle forze con ancora moltissime sfide e traguardi da superare e raggiungere, racconta nella sua autobiografia "My love story". Purtroppo solo tre settimane dopo fu colpita da un ictus e così fu costretta a dover imparare di nuovo a camminare. Da quel momento le sue condizioni di salute continuano a peggiorare: prima la disfunzione renale, con tanto di necessità di fare la dialisi, poi la scoperta del tumore al colon per il quale però viene prontamente operata nel 2016. Nel 2017 Erwin, risultato compatibile, decise di donarle un rene e così le ha salvato la vita proprio quando stava già pensando al suicidio assistito.

Dopo più di 30 anni insieme i due si amavano ancora come il primo giorno e, come dimostrano le foto condivise sui social, Erwin ancora le scriveva delle lettere chiamandola "amore mio".

Il dolore per la morte di due dei suoi quattro figli

Nel suo libro autobiografico, pubblicato nel 2018, ha parlato anche del tragico matrimonio con Ike Turner, poi risultato nullo in quanto Ike non ottenne mai il divorzio dalla prima moglie, tra botte e umiliazioni. "Mi ha gettato caffè caldo in faccia, provocandomi ustioni di terzo grado. Ha usato il mio naso come un sacco da boxe così tante volte che ho potuto sentire il sangue che mi scorreva giù per la gola quando cantavo - ha scritto nel libro -. Mi ha rotto la mascella. E io non riuscivo a ricordare com’era non avere un occhio nero". Non riuscendo a liberarsi provò anche a suicidarsi ingoiando 50 pasticche di sonniferi: "Quando ho preso quelle pillole, ho scelto la morte, e l’ho scelta onestamente. Ero infelice quando mi sono svegliata". Tina riuscì poi a chiudere quel capitolo della sua vita e a iniziarne uno più bello. Ike è morto per overdose nel 2007.

Tina Turner ha avuto quattro figli: uno nato prima di incontrare Ike avuto con il sassofonista Raymond Hill, Craig Raymond Turner, e tre avuti con Ike (uno naturale, Ronnie, e due adottati, Ike Junior e Michael). Oltre a un matrimonio violento e alle malattie, Turner ha dovuto affrontare anche la morte di entrambi i suoi figli naturali, Craig e Ronnie.

Craig Rymond Hill si è tolto la vita nel 2018 sparandosi un colpo di arma da fuoco quando aveva 59 anni. Nel 2022 ha poi prematuramente detto addio a Ronnie morto per delle complicanze di un tumore di cui era affetto da anni, a dare la notizia fu la moglie. Sui social Tina scrisse: "Ronnie, hai lasciato il mondo troppo presto. Nel dolore chiudo gli occhi e penso a te, mio ??amato figlio".