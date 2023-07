Fan di Tiziano Ferro impediscono a una signora di stare sotto al palco: "Siamo qui dalle 8, indietro!"

"Dietro, dietro, dietro" è il coro che si è alzato un'oretta prima dell'inizio del concerto di Tiziano Ferro allo stadio Maradona di Napoli. A gridare un gruppo di fan, sotto al palco, che ha bloccato una signora invitandola - non troppo gentilmente - ad allontanarsi, perché era il loro posto conquistato con fatica.

Nel video, pubblicato da una ragazza su TikTok e rilanciato su Twitter dal social media manager televisivo Fran Altomare, si vede la donna avvicinarsi al palco, quando alcune fan le impediscono di passare, facendo segno con la mano di andarsene e spiegandole che doveva mettersi dietro perché loro erano lì dalla mattina. "Sei al concerto di Tiziano Ferro dalle 8 del mattino e loro alle 20 di sera vorrebbero passare avanti" si legge come titolo.

Le immagini hanno infervorato i social: da una parte c'è chi dà ragione ai fan, dall'altra chi parla di bullismo. "E diciamolo che accamparsi 12 ore prima ai concerti non dà alcun diritto in più rispetto a quelli che arrivano 5 minuti prima: io pago quanto te, tutto il resto è bullismo da due soldi" scrive Fran Altomare, dando il via a un'accesa discussione. "Questo fa capire che non vi siete mai fatti 12 ore di fila", "Allora io entro alle poste e ti passo avanti perché io devo pagare la bolletta come te", "Tu paghi quanto me, quindi se arrivi 5 minuti prima ti metti bello comodo in fondo e non rompi i cog*** a chi ha pagato quanto te ed è già lì", sono alcuni dei commenti che si leggono. E poi c'è la testimonianza di una persona presente che ha assistito alla scena: "Ero proprio lì in quel momento.

Sono arrivata nel primo pomeriggio e fuori dai cancelli è successo il finimondo perché chi era arrivato la mattina presto ha avuto la brillante idea di scriversi il numero di arrivo sulle mani con la pretesa poi di entrare". Una modalità che a quanto pare è routine, fa notare un'altra: "Chi ha il numeretto sulle mani è del fanclub. Noi paghiamo un abbonamento che ci da diritto ad entrare mezzora prima degli altri. Tra l'altro - spiega - abbiamo un ingresso riservato con fila apposita. I numeri li mettiamo x gestire la nostra fila ed entrare ordinatamente". La risposta chiama in causa il buon senso (in questo caso, ci permettiamo di dire, certamente perso): "Per gestire la fila del fanclub funziona sicuramente questo metodo, ma quando parliamo di 400-500-600 persone diventa ingestibile e la sicurezza non dovrebbe permetterlo. Ci vorrebbe solo il buon senso da parte di tutti".