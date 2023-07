Tiziano Ferro: "Ho un nodulo, devo operarmi". La verità appena finito il tour

La verità dopo la fatica, ma soprattutto la grande gioia di aver finalmente riabbracciato il suo pubblico - dopo 6 anni - in un tour che ha calpestato 14 stadi italiani, davanti a 570 mila spettatori, per raccontare vent'anni di carriera. Tiziano Ferro ha aspettato la fine di questo grande e attesissimo evento per parlare ai fan di un problema di salute scoperto da poco e che poteva (anzi, per i medici doveva) far saltare tutto.

Così non è stato e adesso il cantautore si toglie questo peso: "Ora posso dirvi la verità - scrive in un post su Instagram, dove pubblica un video con i momenti più emozionanti della tournée, in cui si vedono anche i due figli sul palco con lui - Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che, per intenderci, è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare, ma non importa". Tiziano Ferro racconta anche la paura di queste settimane: "L'unica cosa che ho bisogno di dire, e che ci tengo voi sappiate, è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città. E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto".

Questo, in realtà, più che un timore era un rischio concreto: "I dottori dicevano che sarebbe potuto accadare, mi invitavano a star fermo e operarmi subito - spiega ancora - Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c'eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene". Adesso Tiziano Ferro si fermerà per affrontare l'intervento e tutte le cure necessarie, ma non senza aver fatto prima il pieno di amore e di emozioni che il suo pubblico gli ha regalato, e che lo aspetta.

Il video pubblicato da Tiziano Ferro