Tiziano Ferro, l'annuncio a pochi mesi dall'arrivo dei figli

Sono stati mesi bellissimi e allo stesso tempo impegnativi questi ultimi appena trascorsi per Tiziano Ferro, che lo scorso febbraio ha accolto insieme al marito, Victor Allen, l'arrivo dei due figli Margherita e Andres. Il cantautore si è fatto vedere poco sui social, impegnato tra i nuovi impegni familiari e la preparazione dell'album.

Oggi, a tre mesi dall'ultimo post, è tornato su Instagram per fare un annuncio importante: "Dopo mesi travolto da meravigliosi eventi più grandi di me, ho appena finito uno dei dischi più complessi della mia vita. Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare. E non le fermi. Come la pioggia, come l'amore, che ti tiene sveglio e vai comunque avanti - si legge ancora, accanto a una foto in cui dorme sfinito in macchina - Pronti a tornare? Intanto spero sia un'estate serena". Infine svela il nome dell'album e la data di uscita: "Il mondo è nostro. 11/11/22".

Tiziano Ferro papà

L'idea era nell'aria da tempo, ma l'annuncio di Tiziano Ferro ha colto tutti di sorpresa. Lo scorso 28 febbraio il cantautore ha pubblicato su Instagram una foto insieme al marito Victor e ai figli Margherita e Andrea, di 9 e 4 mesi. "Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo" ha scritto, raccontando ai follower: "La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra. Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione". Il cantante, a parte quella foto, non ha più mostrato i figli sui social, chiedendo ai fan di capire la riservatezza e rispettare la loro privacy.

Il post di Tiziano Ferro