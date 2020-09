Tommaso (altro che) Paradiso, la nuova canzone è un flop: "Sembra la sigla di un cartone animato"

E mezzanotte fu. Allo scoccare delle 00 di mercoledì 2 settembre, ecco fuori 'Ricordami', l'attesissimo singolo di Tommaso Paradiso che anticipa il suo primo album da solita, in programma per l'inizio del 2021. A quasi 5 mesi di distanza da 'Ma lo vuoi capire?' - che pure non è stato tutto questo successone - il cantautore romano torna con un pezzo (l'ennesimo) su sentimenti e nostalgia, ma delude le aspettative dei fan, che nel giro di poche ore lo fanno balzare in cima ai trend topic di Twitter, dove resta per tutta la giornata e fa il pieno di critiche e sfottò.

L'arrangiamento retrò non premia Paradiso, anzi, avvicina la canzone alla sigla di un cartone animato, come gli fanno notare in molti sui social. "Voleva scrive L'Estate sta finendo 2020 e j'è uscita E' Quasi Magia Johnny, capita" ironizza un utente romano, a cui fanno eco in tanti. "La nuova di Tommaso Paradiso è un misto tra occhi di gatto e mamamamaria" scrive un altro, e ancora: "Bella sigla anni '80 Tommà, Cristina D'Avena dove l'hai lasciata?", oppure: "Riutilizzare una canzone dei Beehive così senza neanche aspettare l'approvazione di Marrabbio mi sembra quasi irrispettoso". Poi c'è tutta la corrente pro-Thegiornalisti, che lo preferiva sul palco - e in sala di incisione - insieme alla band che lui stesso fondò nel 2009 - nel salotto di casa - per poi andarsene furiosamente dieci anni dopo con dischi d'oro e di platino sulle spalle (e un concerto sold out al Circo Massimo da brividi). E pure da questa parte non ci vanno leggeri, uno su tutti: "Tommaso Paradiso ha peccato di presunzione: la gente conosceva solo lui in quanto frontman e si è sentito più 'forte' degli altri, come se i meriti del successo del gruppo fossero solo suoi... Ma ora che è rimasto solo ci stiamo accorgendo di quanto la band fosse fondamentale".

Nessun commento da parte del diretto interessato, che lascia parlare la canzone per lui. "Tanto comunque andrà sarà un successo", ripete nel ritornello. Mica tanto, sarebbe da proseguire in una nuova strofa.