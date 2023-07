È morto Tony Bennett, la leggenda della musica aveva 96 anni

Tony Bennett, il leggendario cantante di New York è morto all'età di 96 anni. Era considerato l'ultimo croone americano e nella sua lunghissima carriera ha vinto ben 20 Grammy Awards, oltre a molti altri premi, e inciso 100 album.

Impossibile, quando si parla di lui, non citare alcuni dei suoi più grandi successi come The Way You Look Tonight, Body and Soul e (I Left My Heart) In San Francisco, ma anche per le sue straordinarie, e sempre attuali, esibizioni con Aretha Franklin e Frank Sinatra, che lo definì "il miglior cantante del settore", e più di recente con Lady Gaga. Un artista poliedrico che con la sua bravura ha attraversato sette decenni vendendo milioni di dischi.

La morte di Tony Bennett - scrivono i media americani - è sarebbe stata annunciata dalla sua portavoce Sylvia Weiner. Dal 2016 era affetto di Alzheimer, ma la moglie Susan lo aveva reso noto solo nel febbraio 2021 ad AARP The Magazine. Nonostante la malattia ha fatto musica fin tanto che il suo corpo e mente gliel'hanno permesso: la sua ultima esibizione pubblica risale all'agosto 2021, quando duettò con Lady Gaga al Radio City Music Hall per lo spettacolo "One Last Time".