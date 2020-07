Da Amoroso a Lauro, ecco la classifica delle 10 canzoni più ascoltate dell'estate

Per la quarta settimana consecutiva 'Karaoke' dei Boomdabash & Alessandra Amoroso è al primo posto della classifica airplay. 'Karaoke' dei Boomdabash & Alessandra Amoroso resiste ancora nella prima posizione della classifica airplay. Il brano che per la quarta volta consecutiva guida l'airplay è seguito da 'Bam Bam Twist' di Achille Lauro, e da 'Ciclone' di Takagi & Ketra & Elodie (terzo, +8), 'Hypnotized' dei Purple Disco Machine & Sophie and The Giants (quarto, +3) e 'Breaking Me' di Topic & A7S (quinto).

Tormentoni estate 2020, la classifica completa

Completano la top 10 'Rain On Me' di Lady Gaga (sesto, -3), "Mediterranea" di Irama (settimo, -3), 'Savage Love' di Jawsh 685 X Jason Derulo (ottavo, +4), 'Bimbi per strada (Children)' di Fedez & Robert Miles (nono, +4) e 'Il sudore ci appiccica' di Francesco Gabbani (stabile in decima posizione). Le tre più alte nuove entrate sono: 'Caruso' di Jovanotti (posizione 23), 'Un Día (One Day)' di J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy (posizione 26) e 'Nobody's Love' dei Maroon 5 (posizione 33).

Le canzoni italiane

La classifica airplay italiana è guidata da 'Karaoke' dei Boomdabash & Alessandra Amoroso che precedono "Bam Bam Twist" di Achille Lauro. Guadagna tre posizioni e sale al terzo posto 'Ciclone' di Takagi & Ketra & Elodie (+3) che precede 'Mediterranea' di Irama (quarto, -1), 'Bimbi per Strada (Children)' di Fedez & Robert Miles (quinto, +2), 'Il sudore ci appiccica' di Francesco Gabbani (sesto, -1), 'Dorado' di Mahmood, Sfera Ebbasta & Feid (settimo, +2), 'Liberi' di Danti (ottavo, +2), 'Balla per me' di Tiziano Ferro & Jovanotti (nono, -5) e "Guaranà" di Elodie (decimo, -2). La classifica airplay dance è guidata da 'Hypnotized' dei Purple Disco Machine & Sophie and the Giants (+1). Secondo e terzo posto per 'Breaking Me' di Topic & A7S -1), e 'Bimbi per strada (Children)' di Fedez & Robert Miles.

I video

La classifica airplay tv è guidata questa settimana da 'Ciclone' di Takagi & Ketra & Elodie (+8). 'Bam Bam Twist' di Achille Lauro perde una posizione e scivola al secondo posto. Terzo posto per 'Bimbi per strada (Children)' di Fedez & Robert Miles (+4). Tra gli indipendenti occupano le prime tre posizioni 'LIberi' di Danti (+1), 'I'm on my eay' di Bob Sinclar (-1) e 'Un'altra estate' di Diodato (stabile in terza posizione). La classifica airplay tv indipendenti è guidata da 'I'm on my way' di Bob Sinclar (+1), seguito da 'Liberi' di Danti (-1) e da 'Un'altra estate' di Diodato.