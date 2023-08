Cutugno, il ricordo di Celentano: "Ecco perché non ho cantai L'italiano. Fu una caz*ata mondiale"

Toto Cutugno propose ad Adriano Celentano di cantare L'italiano, la canzone che l'artista - morto ieri, 22 agosto 2023, all'età di 80 anni a causa di una malattia - scrisse e portò al Festival di Sanremo del 1983. Lui, però, rifiutò. E il motivo che lo indusse a dire no al collega nonostante le sue insistenze le racconta a poche ore dalla notizia della sua scomparsa, in un post che ricorda quel viaggio in auto, il dialogo, il rimpianto per un rifiuto che adesso ha il sapore della nostalgia, dell'affetto verso un artista e, soprattutto, un grande amico.

"Ricordo che eravamo in macchina, una cinquecento credo, e tu insistevi perché io incidessi "L'italiano". Una superbomba appena ultimata la notte prima che ci vedessimo" esordisce Celentano nel post Instagram dedicato a Toto Cutugno. "Non ho dormito tutta la notte" - mi dicesti - "pensando al successo che faremo, tu come interprete, e io come autore", il brano era davvero FORTE!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: "IO SONO UN ITALIANO VERO". Una frase oltretutto insostituibile, in quanto è proprio su questa che si regge l'intera impalcatura di quella grande opera. E io sentirmi pronunciare: "SONO UN ITALIANO VERO" mi sembrava di volermi innalzare. Lui non credeva alle sue orecchie: "ma non capisci che e' proprio questo il punto, io l'ho scritta pensando a te, perché tu sei davvero un italiano vero”. “Si lo so”- gli dissi io -“però non mi va di dirlo io..”.

Oggi Celentano pensa a quello come un grande sbaglio: "Non sempre ma a volte la troppo scrupolosità si può trasformare in una cazzata mondiale" conclude prima di rivolgere un abbraccio commosso all'amico: "Però nonostante tu l’abbia cantata come l’avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l’hai cantata tu! Eri e rimarrai, un grande indimenticabile! Ti voglio bene. Adriano". Al di là di Italiano, la collaborazione tra Toto Cutugno e Adriano Celentano proseguì e il primo scrisse per l'amico "Soli", "Il tempo se ne va" e l'ultima, "Ti lascio un amore", risalente al 2016.