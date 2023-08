Toto Cutugno, non ci sarà la camera ardente: i funerali a Milano

I funerali di Toto Cutugno saranno celebrati domani, giovedì 24 agosto, alle ore 11 a Milano, nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo in via Argonne 56. Le esequie non saranno precedute dalla camera ardente, come annunciato da Danilo Mancuso, amministratore delegato di Dm Produzioni, la società di management che rappresenta il cantautore morto ieri all'età di 80 anni.

Il cantautore era ricoverato al San Raffaele di Milano, città in cui viveva da tempo, dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate. In passato lui stesso aveva raccontato di essere stato in cura proprio nell'Irccs milanese per un tumore alla prostata che aveva minacciato anche i reni con metastasi. Una malattia, il cancro, con la quale ha convissuto per lungo tempo.

Corale la commozione che la scomparsa dell'indimenticabile autore e interprete di brani entrati nella storia, uno per tutti "L'Italiano", ha suscitato in coloro che sono cresciuti con le sue canzoni e negli amici e colleghi che lo hanno conosciuto. "Una perdita troppo grande per me, sono addolorato", ha detto Pippo Baudo: "Una grande perdita per tutti gli italiani e per chi ama la musica. Sembrava scontroso, invece era chiuso perché era malinconico e non triste". E come lui, profonde sono state le dichiarazioni di affetto di Fabio Fazio, Carlo Conti (solo per citarne alcuni). Emozionante il post di Adriano Celentano che ha ricordato la genesi del brano scritta per lui, ma rifiutata: "Nonostante tu l'abbia cantata come l'avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l'hai cantata tu".