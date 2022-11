Il 27 novembre 2022 l’annuncio e il live show dei vincitori del Tour Music Fest, il grande contest europeo della musica emergente

I nuovi talenti della musica italiana si esibiscono il 27 novembre nella finalissima dell’edizione 2022 del Tour Music Fest, il più grande contest europeo della musica emergente, per ricalcare le orme dei grandi artisti del panorama nazionale di oggi. Ermal Meta, Mahmood, Federica Carta, Renzo Rubino sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno partecipato alle edizioni passate del Tour Music Fest. Come loro negli ultimi 15 anni, i finalisti di questa edizione hanno superato la concorrenza di altre diecimila proposte musicali emergenti, per poter arrivare al grande live show conclusivo del 27 novembre 2022, al Teatro Nuovo di Dogana, Repubblica di San Marino.

Il 27 novembre verrà eletto vincitore un solo artista per categoria, a seguito di una grande live show che vedrà protagonista ciascuno dei finalisti. Tra le più ambite, le categorie “Cantautori”, “Interpreti”, “Rapper” e “Junior”, un vero e proprio trampolino di lancio per il panorama dei nuovi talenti musicali in Italia. A decretare i vincitori una commissione d’eccezione, composta da grandi nomi della musica nazionale e internazionale. Presiede la giuria Mogol e a seguire Kara Dioguardi - giurata di American Idol, autrice e produttrice di P!nk, Eminem e molti altri artisti, inserita da Forbes nella Top 3 della discografia americana - i coach del Berklee College of Music, Massimo Satta - produttore e musicista che ha collaborato con Mario Biondi, Califano, Lavezzi, Renato Zero, Lucio Dalla, Patti Pravo e molti altri - e la redazione cultura di Today. I finalisti si sfideranno anche al cospetto del pubblico che avrà la possibilità di votare ciascun artista grazie al “Music Bet”, un originale Live Game interattivo per gli appassionati di musica e per mettere alla prova le proprie capacità nel talent scouting. Pierpaolo Laconi, artista e showman alla sua quinta conduzione del Tour Music Fest, Adelia Iacino, speaker radiofonica e Kristine Vontrois, performer, dj e vocalist, condurranno la serata conclusiva dell’edizione 2022.

Gianluca Musso, direttore e fondatore del Tour Music Fest, si esprime anche quest’anno a favore della promozione della musica emergente: “sarà un onore anche quest’anno dare al pubblico questa festa di chiusura piena di musica. La gioia maggiore è anche quest’anno veder brillare i nuovi talenti emergenti e che grazie alla musica ci regalano non solo un grande spettacolo ma anche una nuova prospettiva per la musica del futuro. In un momento storico in cui ascoltiamo un sottofondo sonoro di ben altra natura, andare a caccia di creatività, musica e arte è fondamentale: siamo immersi in suoni di guerra, ascoltiamo bombardamenti e fanno troppo rumore le armi del conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Il 27 novembre torniamo ad ascoltare il suono della musica che verrà, quella fatta collettivamente e che mette la musica al centro della espressività umana”. Sul palco con gli artisti arrivati in finale, ci sarà la TMF Band, orchestra stabile del Tour Music Festival diretta da Francesco Tosoni che è alla chitarra, Luigi De Martino al pianoforte, Simone Empler alle tastiere, Roberto Pirami alla batteria, Walter Pandolfi al basso e con i cori di Elisa Costanzo, Franesca Pignatelli e Chiara Petrelli.

I premi per i talenti emergenti sono di grande valore formativo: una produzione discografica consistente nella produzione di un singolo presso gli Abbey Road Studios di Londra e la prestigiosa Borsa di studio per un corso di formazione al C.E.T. di MOGOL (Centro Europeo di Toscolano). Alla miglior band spettano, grazie allo sponsor Riunite, azienda vitivinicola produttrice del vino Lambrusco più bevuto al mondo, 40 ore di sala prove, la produzione di un singolo, con postproduzione presso gli Abbey Studios di Londra con l’organizzazione di un evento per la presentazione del singolo. In palio anche tre borse di studio per frequentare un corso di formazione presso il Berklee College of Music di Boston. Per i musicisti sono previsti in premio gli strumenti musicali forniti da Algam Eko, uno dei più grandi distributori di strumenti musicali, audio, DJ e accessori in Europa. La finale, e tutta la manifestazione, è organizzata in collaborazione con i Partner istituzionali: Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. Official Partners sono Riunite, Algam Eko, Today, Rtv San Marino, Briidge, Purple Vision Club, Atlante Shopping Center. È possibile acquistare i biglietti d’ingresso tramite la piattaforma VivaTicket: Posto unico, biglietto intero € 12,00, Posto unico - RIDOTTO UNDER 18anni € 10,00. PROMO FAMIGLIA: 2 ridotti e 2 interi al prezzo complessivo di €25. Parte del ricavo sarà donato alla Croce Rossa Sammarinese.

E il 26 novembre lo show di Mogol

Presidia il Tour Music Fest dal 2007 e sabato 26 Novembre Giulio Rapetti Mogol, autorità senza pari nella musica italiana, è protagonista al Teatro Nuovo di Dogana del concerto “Mogol racconta Mogol”. Un evento di musica e narrazione che celebra in esclusiva le storie e le emozioni vissute dal paroliere durante i suoi oltre quarant’anni di carriera. Lo spettacolo, andato in scena in oltre 30 città e apprezzatissimo da pubblico e critica, è una narrazione appassionata, con canzoni eseguite da musicisti d’eccezione, in cui Mogol in prima persona rivela segreti, confessioni e aneddoti legati alla sua collaborazione con tutti i big della musica italiana. Rivivono sul palco del Teatro Nuovo di Dogana nella Repubblica di San Marino, i successi dello storico sodalizio musicale con Battisti, Celentano e tutte le maggiori personalità della musica italiana, accompagnato dalla voce e il pianoforte del M° Giuseppe Barbera e dalla dalla band Progetto Mogol composta da Massimo Satta alla chitarra, Sandro Rosati al Basso e Giulio Proietti alla batteria. Nel repertorio, eseguito dal vivo, brani come «Mi ritorni in mente» ed «Emozioni», oltre ad altri titoli senza tempo tra i quali «La canzone del sole», «Fiori rosa, fiori di pesco», «29 settembre», «Io vivro?», «Con il nastro rosa», «Si?, viaggiare», «La collina dei ciliegi» e «Pensieri e parole», arrivando al periodo dei brani scritti per altri interpreti come Mina, Cocciante, Celentano, Mango, Morandi e ai ruggenti anni ‘60. Lo show “MOGOL RACCONTA MOGOL” di sabato 26 Novembre anticipa la chiusura di una edizione entusiasmante del Tour Music Fest. La manifestazione giunta alla sua XIV edizione chiude con la finalissima e la premiazione di Domenica 27 Novembre, il maestro Mogol stesso premierà con le sue mani il vincitore della categoria autore e anche quest’anno la manifestazione registra la presenza di 10.000 artisti. Sono tantissimi che annualmente decidono di partecipare a quello che prima di essere un concorso, è una grande occasione di formazione per la musica emergente italiana. L’appuntamento per tutti, e per vivere la storia della musica d’autore facendosi guidare dal più grande poeta della canzone italiana, è il 26 Novembre al Teatro Nuovo di Dogana, ore 20.30. I biglietti sono in vendita su vivaticket.com

Posto unico: 18 Euro / ridotto: 12 Euro

Durata spettacolo: 100 Minuti